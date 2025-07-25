Фитнес-эксперт назвала альтернативы гантелям в домашних тренировках

Фитнес-эксперт Ольга Яблокова рассказала о том, чем можно заменить гантели во время домашних тренировок.

Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Специалист отметила, что в домашних условиях можно выполнять болгарские выпады с собственным весом. "Данное упражнение отлично задействует ягодицы и мышцы бедер даже без дополнительного отягощения", - отметила она.

Яблокова также отметила, что можно выполнять присед с канистрой воды, а также жим на плечи, в котором роль гантелей будут выполнять пластиковые бутылки с водой объемом 1-2 литра. Также тренер посоветовала сделать разгибание на трицепс с книжками и тягу к низу живота с бутылками по 5 литров.