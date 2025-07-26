Врач рекомендовал спать 30 минут в экстренной ситуации

Врач Андрей Кондрахин посоветовал 30-минутный сон для поддержания сил, если нет возможности расслабиться на длительный период.

"Надо сказать, что в экстремальной ситуации важно поддержать организм. Для этого нужно хотя бы 30−40 минут сна. Такой сон не восстановит силы полностью, но поможет пережить возникшие неудобства", - отметил врач в беседе с aif.ru, передает Day.Az.

Подремать он предлагает сидя, облокотившись о стену. Опора поддерживает тело, и так легче переносится нагрузка. Кондрахин также отметил, что такой короткий сон обычно рекомендуют дальнобойщикам для поддержания концентрации за рулем: получасовой сон помогает перезагрузиться.