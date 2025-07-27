Микробиолог раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

По мнению ученой, полотенца необходимо стирать после двух использований. При этом она отметила, что людям с ослабленным иммунитетом стоит это делать после каждого применения.

Микробиолог объяснила, что влажные банные полотенца являются отличной средой для размножения бактерий и грибков, которые могут вызвать инфекции, зуд и волдыри. Кроме того, она упомянула образование неприятных запахов от изделий.

"Затхлый запах от часто используемых и недостаточно стиранных полотенец возникает из-за остатков моющего средства или кондиционера для белья. Они задерживают пот и другие жидкости, которыми затем питаются бактерии и грибки, вырабатывающие летучие органические соединения", - пояснила специалист.