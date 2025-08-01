Найден простой способ «сдержать» высокий генетический риск ожирения

Перенос основного приема пищи на более раннее время помогает противодействовать генетическому риску ожирения. К такому выводу пришли испанские ученые.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

В исследовании приняли участие почти 1200 взрослых с избыточным весом и ожирением, проходивших диетотерапию в шести клиниках Испании. Особое внимание исследователи уделили взаимодействию между временем приема пищи и полигенной предрасположенностью к ожирению. Такую генетическую склонность оценивали по 97 известным генетическим маркерам.

Участников разделили на группы в зависимости от того, ели ли они раньше или позже в течение дня, и наблюдали за их прогрессом как во время активного лечения, так и спустя годы.

Анализ показал: время приема пищи не влияет на скорость или процент потери веса во время диеты, но имеет значимое значение для исходного индекса массы тела и поддержания результата в долгосрочной перспективе. Через 12 лет после завершения терапии у участников, которые ели позже, масса тела в среднем увеличивалась на 2,2% на каждый час задержки приема пищи.

Связь между временем приема пищи и индексом массы тела оказалась особенно выраженной у людей с высокой генетической предрасположенностью к ожирению. У них каждый час "откладывания" приема ассоциировался с увеличением ИМТ более чем на два килограмма на квадратный метр. У людей со средним или низким генетическим риском такой закономерности не наблюдалось.

Ученые также выявили два генетических варианта, которые могут по-разному влиять на массу тела в зависимости от времени приема пищи - один усиливает риск, другой может иметь защитный эффект.