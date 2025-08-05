Развеян миф об опасности школьной травли для психики

Подростки, подвергавшиеся школьной травле, действительно чаще сталкиваются с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) во взрослом возрасте. Однако, как показало новое исследование шведских ученых, в этом может быть повинна не сама травля, а гены.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Исследователи из Университета Каролинска проанализировали данные 16 тысяч близнецов, родившихся в Швеции с 1993 по 2006 год. Все участники в возрасте 15 лет прошли опросник, оценивающий опыт травли, а затем дважды - в 18 и 24 года - заполнили шкалы для оценки симптомов ОКР. Также авторы использовали национальный регистр пациентов, чтобы отследить официальные диагнозы.

Оказалось, что к 24 годам диагноз ОКР получили около 0,9% участников. Среди них опыт буллинга в 15 лет упоминался почти в три раза чаще, чем у здоровых сверстников. Однако при более глубоком анализе выяснилось, что это соотношение сохраняется только у дизиготных (разнояйцевых) близнецов, а у монозиготных (однояйцевых), чьи гены совпадают полностью, связь между буллингом и ОКР исчезает.

Это означает, что повышенный риск развития ОКР у тех, кто подвергался травле, может быть обусловлен не столько самим опытом буллинга, сколько врожденными особенностями психики. Иными словами, одни и те же генетические факторы могут одновременно повышать вероятность быть жертвой травли и развития обсессивных симптомов.

Авторы подчеркивают, что опыт буллинга все равно может быть травматичным для психики и требует внимания со стороны родителей, педагогов и специалистов. Однако с точки зрения развития ОКР его роль, как показало исследование, переоценивать не стоит.