Назван признак скорого начала депрессии

Немецкие нейробиологи обнаружили, что у людей, находящихся на грани развития депрессии, объем серого вещества в миндалевидном теле мозга выше, чем у как у здоровых участников, так и у тех, кто уже страдает от депрессии.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Миндалевидное тело - участок мозга, связанный с эмоциями, тревожностью и памятью. Оно традиционно ассоциируется с депрессией, но ранее исследования фиксировали снижение объема серого вещества у пациентов, особенно при длительном течении болезни или множественных эпизодах.

Теперь же ученые из Университета Мюнстера обнаружили, что у тех, кто только находится в преддепрессивном состоянии, объем серого вещества в миндалине наоборот выше, чем у всех других групп - в том числе уже больных. Это может свидетельствовать о временной уязвимости мозга перед первым эпизодом депрессии.

В исследовании участвовали более 1700 человек. Среди них были здоровые добровольцы, пациенты с расстройствами настроения, тревожностью и психозами, а также особая группа - люди, у которых вскоре после сканирования развилась депрессия.

Кроме увеличения миндалевидного тела, у будущих пациентов также наблюдалось снижение объема серого вещества в других зонах, связанных с эмоциями и самоконтролем. Эти изменения были похожи на картину у уже заболевших.

"Наше исследование впервые позволило выделить нейронные маркеры предстоящего дебюта депрессии. Это может помочь в ранней диагностике и профилактике заболевания", - отметили авторы.