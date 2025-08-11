10-летний мальчик стал продавать рыбакам червей ради исполнения мечты

В Эстонии узнали о 10-летнем мальчике, который продает дождевых червей, чтобы накопить на покупку альпак. Об этом сообщает Rus.ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кристофер Кролль стал продавцом червей после того, как к его отцу, увлекающемуся рыбалкой, стали обращаться знакомые рыбаки, которым было лень самим искать червей. По словам матери Кристофера, семья придумала заранее упаковывать их, чтобы рыбаку оставалось только забрать заказ.

Мальчик рассказал, что навозные черви обычно тонкие с красными полосками, а дождевые - с плоским коричневым хвостом. Собирать дождевых червей гораздо быстрее, а навозных приходится искать дольше.

Кристоферу нравится собирать именно дождевых червей, потому что к ним надо очень осторожно подкрадываться, но если сделать резкое движение, они быстро прячутся в землю.

Обычный заказ, который постоянные клиенты делают раз в неделю, это примерно 200-300 дождевых червей стоимостью 15 центов за штуку. Так ребенок собирает деньги на покупку обожаемых им альпак, а также на спортивные и рыболовные принадлежности.

Мама отмечает, что пока сыну интересен процесс, и он занимается этим делом с удовольствием.