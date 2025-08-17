Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

Жительница Нью-Йорка, США, нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия в парк кратеров Арканзаса и планирует использовать его для обручального кольца. Об этом сообщает Inform New York, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мишель Фокс специально отправилась в национальный парк "Кратер алмазов" в Мерфрисборо после окончания магистратуры, чтобы найти камень для помолвки. "Деньги в браке могут закончиться, а вот готовность работать - никогда", - объяснила она свой необычный выбор.

За три недели поисков женщина перебрала тонны земли вручную. "Это был самый алмазный алмаз из всех, что я видела", - призналась Фокс, обнаружившая камень в последний день поездки. Найденный алмаз размером с человеческий зуб стал третьим по величине в парке за 2025 год. Всего в этом году посетители нашли здесь 366 алмазов, 11 из которых весят больше одного карата.

Фокс назвала свою находку "Фокс-Баллу", соединив свою фамилию с фамилией жениха. Теперь камень ждет огранка и превращение в уникальное обручальное кольцо.

Парк является единственным в мире местом, где посетители могут оставлять себе найденные драгоценности.