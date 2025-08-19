Парень с редкой фобией рассказал о жизни с ней

Пользователь Reddit с ником Jamaicancovfefe рассказал о жизни с кумпунофобией - боязнью пуговиц. По словам парня, недуг преследует его с раннего детства и понятным образом повлиял на его гардероб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я бы описал это как крайнюю степень отвращения и дискомфорта по отношению ко всему, на чем есть пуговицы, - написал автор с редкой фобией. - Поэтому подавляющая часть моей одежды - простые вещи с круглым вырезом для головы - футболки и свитера. Штаны и шорты - либо на эластичной резинке, либо на веревочных завязках".

Он добавил, что чем больше пуговица, тем сильнее дискомфорт, испытываемый им при ее виде. При этом он не пытается ограничивать свое окружение - друзья и близкие могут носить вещи с пуговицами, но он не сможет в этом случае обнимать их или прикасаться к их одежде. Кроме того, он обычно просит "не выставлять пуговицы напоказ".