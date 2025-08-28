Раскрыта удивительная польза грудного молока

Американские исследователи выяснили, что грудное молоко играет куда более активную роль в формировании иммунитета младенцев, чем считалось ранее.

Как передает Day.Az, согласно работе, опубликованной в журнале Science, антитела класса IgG из молока способны "обучать" иммунную систему новорожденных правильно реагировать на бактерии и пищевые антигены в кишечнике.

Эксперименты на мышах показали: если малыши получают IgG в первую неделю жизни, их иммунная система в дальнейшем становится более устойчивой. Такие животные реже демонстрируют чрезмерные воспалительные реакции в кишечнике после отъема от матери и лучше переносят новые пищевые продукты.

Ученые обнаружили, что IgG не просто связываются с бактериями в кишечнике, но и взаимодействуют с рецепторами иммунных клеток, включая Fc-рецепторы и компоненты комплемента. Благодаря этому антитела регулируют активность лимфоцитов и препятствуют развитию колита и пищевых аллергий.

Авторы работы считают, что эволюционно грудное молоко выступает не только источником питания, но и "инструкцией" для иммунитета младенца, помогая ему адаптироваться к резкой смене среды и разнообразию новых антигенов в первые месяцы жизни.