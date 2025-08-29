Выявлена неожиданная польза смартфонов для подростков

Традиционно считается, что экраны конкурируют с природой за внимание подростков: их призывают "отложить телефон и выйти на улицу". Именно с такой логикой недавно выступило правительство Великобритании, объявив о финансировании молодежных клубов и кружков, чтобы "вытащить детей из-за экранов". Однако ученые объяснили: гаджеты не обязательно мешают, напротив - они могут стать ключом к формированию связи с природой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The Conversation.

По словам исследователей, противопоставление "телефонов" и "деревьев" не работает. Современные технологии давно встроены в жизнь, и требовать полного отказа от них - значит закрыть доступ к природе для многих категорий людей. Смартфоны и приложения помогают ориентироваться на местности, отслеживать местоположение ради безопасности, использовать коммуникационные программы для людей с особенностями речи или сенсорной чувствительностью. Для некоторых прогулка без телефона попросту небезопасна - например, для людей с хроническими заболеваниями или тех, кто заботится о близких.

Кроме того, смартфоны можно использовать как инструмент вовлечения: приложения определяют пение птиц или виды растений, помогают фиксировать наблюдения в проектах "гражданской науки". Даже дома подростки могут укреплять "связь с природой" через фотографии, документальные фильмы или звуки леса.

Даже социальные сети играют роль: популярные YouTube-каналы о выживании и походах вроде Outdoor Boys вдохновляют миллионы подростков на собственные эксперименты на свежем воздухе.

По мнению ученых именно такая интеграция технологий и природы позволит молодым людям формировать устойчивую экологическую позицию. А значит, они с большей вероятностью будут заботиться об окружающей среде - осознавая при этом и издержки цифровой цивилизации, вроде использования редкоземельных металлов в смартфонах или энергозатрат нейросетей.