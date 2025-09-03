Ученые назвали самое несчастное поколение в мире

Ученые из Соединенных Штатов и Великобритании выяснили, что люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые относятся к поколению Z (зумеры), являются самой несчастливой возрастной группой в 46 странах мира.

Как передает Day.Az, это следует из исследования Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире (США) и Университетского колледжа Лондона, сообщает газета De Telegraaf.

Данная работа опровергает предыдущие исследования. Ученые ранее установили, что уровень счастья наиболее резко снижается в среднем возрасте. Обычно это происходит около 40 лет, во время кризиса среднего возраста.

Ученые не смогли определить конкретную причину снижения уровня счастья среди представителей поколения Z, но они отметили ряд проблем, возникающих у этого поколения. Например, многие зумеры регулярно пропускают школу и часто рано уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем.

Согласно исследованию, 48% представителей поколения Z подвержены риску развития проблем с психическим здоровьем. По мнению ученых, это вызывает тревогу.

Исследование также показало, что самыми счастливыми себя ощущают люди в возрасте от 45 до 70 лет. По словам ученых, их психическое здоровье значительно лучше, чем у зумеров.