Назван скрытый фактор ускоренного ухудшения памяти

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что у пожилых людей колебания веса связаны с более быстрым снижением когнитивных функций.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

К такому выводу команда пришла в результате анализа данных Национального исследования тенденций в области здравоохранения и старения. В период с 2011 по 2021 год исследователи собирали информацию о весе и умственном здоровье 4 304 американцев.

Результаты показали: у людей старше 65 лет, вес которых снижался или повышался более чем на 5% (от первоначального показателя), память, ориентация в пространстве и исполнительные функции ухудшались быстрее. У участников с наиболее стабильным весом снижение когнитивных функций было минимальным. Аналогичные выводы были получены при сравнении вариабельности (изменения) окружности талии и индекса массы тела.

"Как бы мы ни рассматривали данные, взаимосвязь была совершенно очевидной: чем больше вес человека колебался из года в год, тем быстрее снижались когнитивные способности", - отметил соавтор работы Музи На.

Исследователи уточнили, что как потеря веса, так и чередование его снижения и набора связаны с ускорением когнитивного спада. Однако такая корреляция не свидетельствует о наличии защитного эффекта у лишнего веса.

"Лишний вес в среднем возрасте - известный фактор риска ухудшения когнитивных функций, но в пожилом возрасте наблюдается так называемый "парадокс ожирения". Результаты исследования не означают, что пожилым людям стоит набирать вес. Скорее они указывают на то, что значительные колебания массы тела могут быть неблагоприятными", - заключили ученые.