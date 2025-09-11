В мозге нашли крошечную структуру, которая управляет аппетитом

Крошечная область мозга размером с семя подсолнечника - ядро ложа терминальной полоски (BNST) - может стимулировать потребление пищи у людей и мышей. К такому выводу пришли исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, их работа опубликована в журнале Cell Reports.

Чтобы изучить роль этой зоны, команда сначала получила изображения мозга мышей в тот момент, когда они пробовали воду с пятью основными вкусами: сладким, горьким, кислым, соленым и умами (вкусом высокобелковой пищи).

Ранее исследования показали, что удовольствие от сладкого вкуса связано с миндалевидным телом. Ученые действительно обнаружили в нем нейроны, которые реагировали только на сладкую воду. Эти клетки, в свою очередь, активировали нейроны в BNST - структуре, которую называют "расширенной миндалиной". Это стало первым прямым доказательством того, что BNST получает вкусовые сигналы.

Дальнейшие эксперименты показали, что активация нейронов BNST влияет на аппетит. Когда исследователи генетически модифицировали клетки так, чтобы они не включались при контакте со сладкой водой, мыши выпивали заметно меньше. Напротив, искусственная активация нейронов BNST заставляла животных пить больше любой жидкости - даже горькой или безвкусной, которую они обычно избегают.

Позже выяснилось, что у голодных или лишенных соли мышей значительно больше нейронов BNST активировалось при контакте со сладкой или соленой водой по сравнению с насытившимися животными. Это говорит о том, что BNST не просто реагирует на вкус, но и интегрирует сигналы о голоде и нехватке питательных веществ, помогая организму регулировать потребление пищи.

По словам ученых, новые данные имеют большое значение и для людей: структура BNST у человека схожа с мышиной. Исследователи предположили: в будущем препараты, воздействующие на эти нейроны, могут помочь стимулировать аппетит у пациентов с тяжелой его потерей, например у проходящих лечение от рака.