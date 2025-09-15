Судмедэксперт рассказал о двух типах смерти из-за алкоголя

Летальный исход от острого отравления алкоголем случается значительно реже, чем смерть в результате последствий его употребления - несчастных случаев или болезней.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

По словам эксперта, существуют две группы состояний, возникновение которых приводит к смерти от алкоголя. Первая группа связана с летальным исходом от острого отравления. Специалист отметил, что таких смертей бывает немного.

"Вторая группа - это те состояния, которые вызывает спиртное. Этанол меняет человеческое поведение, что заканчивается убийствами, несчастными случаями, самоубийствами. Алкоголь также является причиной развития многих хронических заболеваний, от которых человек в итоге умирает", - рассказал "Газете.Ru" специалист.

Судебно-медицинский эксперт добавил, что в структуре как насильственной, так и ненасильственной смертности алкоголь имеет очень большую долю.

"Поэтому к алкоголю должно быть абсолютно четкое и ясное отношение. И лозунг "алкоголь - это яд" должен быть на каждом углу", - отметил Решетун.

Специалист считает, что для ликвидации алкогольной зависимости необходимо строгое государственное регулирование продаж и "агрессивная профилактика".

"При этом говорить о вреде алкоголя должны не только люди, которые имеют медицинские звания, в источниках, которые мало кто читает. Это должны быть люди, которые оказывают серьезное влияние в своей профессиональной области: например, музыканты, молодежные певцы, православная церковь", - заключил судмедэксперт.