Эксперт рассказала об идеальном дневном сне

Дневной сон может быть необходим взрослому человеку для улучшения работоспособности и общего самочувствия.

Как передает Day.Az, об этом 18 сентября "Газете.Ru" рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Елена Колесниченко.

Врач рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет.

"Дневной сон <...> может улучшить внимание и снизить сонливость после ночного недосыпа, но не заменит полноценный ночной сон. <...> Человеческий организм нуждается в регулярном полноценном ночном сне достаточной продолжительности", - заявила Колесниченко.

По ее мнению, оптимальное время для сна - до 15:00, а продолжительность - 10-20 минут. После 15:00 врач не рекомендует дремать, так как высока вероятность возникновения проблемы с вечерним засыпанием.

"Явление, при котором после дневного сна человек чувствует себя разбитым и дезориентированным, называется "инерция сна". Это говорит о том, что человек, проспав дольше 20-30 минут, уже успел войти в глубокий сон", - объяснила эксперт.