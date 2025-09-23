Происхождение рук оказалось связано с клоакой древних рыб

Международная команда биологов показала, что развитие пальцев у наземных животных связано с генетическими механизмами, которые миллионы лет назад управляли формированием клоаки у древних рыб.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые изучили работу регуляторных участков ДНК, контролирующих Hox-гены, ответственные за развитие конечностей. У рыб удаление этих участков не влияло на рост плавников, но нарушало формирование клоаки - общего отверстия для пищеварительной, выделительной и половой систем. У млекопитающих те же самые участки ДНК оказываются необходимы для нормального развития конечностей и пальцев.

Авторы делают вывод, что в ходе эволюции древний генетический механизм, изначально связанный с клоакой, был "переиспользован" для формирования конечностей. Это открытие помогает объяснить, как у предков человека плавники постепенно превратились в лапы, а затем и в руки.