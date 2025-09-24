Опровергнут популярный миф о воде

Существует мнение, что еду нельзя запивать водой, поскольку возникнут проблемы с пищеварением. Однако диетолог Мария Агирре в интервью для издания Hola опровергла этот популярный миф, передает Day.Az.

Как пояснила Агирре, вода не разбавляет желудочный сок, как принято думать. "Желудок регулирует его выработку в зависимости от объема и типа потребляемой пищи. Даже если мы пьем воду, организм автоматически корректирует свою секрецию для обеспечения эффективного пищеварения", - отметила она.

При этом врач подчеркнула, что одна категория людей все же может ощутить негативный эффект от воды. "У людей с чувствительным желудком она может вызывать некоторый дискомфорт, но это не реальный эффект, а лишь субъективное восприятие", - добавила она.

Специалистка также подчеркнула, что во время еды стоит выпивать не более двух стаканов воды, иначе можно выйти из-за стола с чувством переполнения в желудке.