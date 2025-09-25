Выявлена скрытая угроза недостатка воды в организме

Регулярное потребление слишком малого количества жидкости может усиливать гормональный ответ организма на стресс.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

В эксперименте приняли участие 32 добровольца: у одних привычный уровень потребления воды составлял около 1,3 литра в день, у других - свыше 4 литров. После стандартного стресс-теста у менее гидратированных участников уровень кортизола - гормона стресса - значительно повышался, тогда как у хорошо гидратированных рост был слабее.

Ученые связывают это с тем, что субоптимальное увлажнение организма (например, отражающееся в более темной окраске мочи) напрямую влияет на реакцию эндокринной системы. По их мнению, нехватка воды может быть недооцененным фактором, который в долгосрочной перспективе повышает риски для здоровья.

Авторы работы отмечают, что адекватный питьевой режим способен смягчать стрессовую реакцию и должен учитываться в исследованиях, связанных с психофизиологией.