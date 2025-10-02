Врач рассказал, кто чаще страдает от опухолевых заболеваний крови

Женщины чаще мужчин страдают от заболеваний крови опухолевого и неопухолевого генеза, рассказала "Газете.Ru" главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова, передает Day.Az.

Заболевания системы крови - это большая группа заболеваний, которые условно делятся на две подгруппы: опухолевые и неопухолевые. Первые составляют около 15%, и в этой группе наиболее часто встречаются (указаны в порядке убывания): неходжкинские лимфомы, лейкемии, множественная миелома, лимфома Ходжкина и другие. Во вторую группу входят такие болезни, как анемии, цитопении, нарушения свертываемости крови и другие.

"Регистрируемая заболеваемость болезнями системы крови опухолевого генеза выше у женщин, нежели у мужчин, - соотношение составляет 52% против 48%.

В отношении неопухолевых заболеваний - соотношение также примерно одинаковое. Ежегодно в России диагностируют впервые около 30 тысяч опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тысяч неопухолевых", - рассказала врач.

По словам доктора, выявить заболевания можно по анализу крови. Любые отклонения показателей от нормы могут свидетельствовать о том или ином заболевании крови.

"Заподозрить заболевание системы крови можно по клиническому анализу, где врач анализирует показатели крови, формулу, а также те симптомы, которые отмечаются у пациента при обращении. Понижение или повышение показателей может свидетельствовать о различных заболеваниях крови, поэтому лучше оставить расшифровку анализа специалисту", - рассказала доктор.

Подробнее о том, какова распространенность заболеваний крови среди жителей России, существуют ли сложности с их диагностикой и как лечат эти болезни в современной России - в интервью Паровичниковой "Газете.Ru".