Психолог объяснила, как выбор украшений влияет на характер

Выбор украшений - отражение характера человека, но в том числе он подчеркивает индивидуальный стиль.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская и директор по продукту ювелирного бренда SOKOLOV Елена Ракутина.

"Современные тенденции позволяют каждому найти свой язык самовыражения. В моду входят минимализм и "тихая роскошь" без лишнего декора, скульптурные формы с архитектурными ассоциациями, природная эстетика с необработанными камнями и жемчугом, готика и гранж с темными акцентами. Для делового стиля актуален power-look с цепями и жесткой геометрией, а молодежь увлекается ироничным Y2K с эмалями и яркими символами", - рассказали эксперты.

По словам Елены Шидловской, сдержанные аксессуары выбирают люди с устойчивой самооценкой и рациональностью, тогда как любовь к массивному золоту и крупным деталям часто связана с лидерскими устремлениями.

"Минимализм ближе уравновешенным натурам, а яркие и заметные украшения чаще притягивают энергичных и общительных. Кольцо с крупным камнем может говорить об амбициозности, массивные браслеты или бусины - об импульсивности и потребности во внимании", - добавила она.

Елена Ракутина подчеркивает, что украшения всегда связаны с личным стилем, который складывается из характера, образа жизни и внешности.

"Индивидуальный стиль - это про уникальность, а не про типовые рекомендации. Для тех, кто сумел его выработать, украшения становятся естественным продолжением образа", - отметила эксперт.

По ее словам, выбор во многом зависит от мотивации и готовности к экспериментам.

"Практичные и стабильные люди чаще выбирают классику из золота и универсальные камни. Те, кто вдохновляется внутренними ощущениями и открыт новому, тяготеют к авторским работам и нестандартным материалам. Для ориентированных на внешние сигналы украшения становятся частью социального кода: одни обновляют коллекции в ритме модных трендов и вдохновляются образами из соцсетей, другие подчеркивают статус выбором проверенных брендов и драгоценных камней", - объяснила Ракутина.

Шидловская добавила, что украшения могут выполнять и психологическую функцию: становиться "якорем уверенности", помогать переключаться из домашнего состояния в рабочее или напоминать о важных целях.

"Предпочтения также меняются с возрастом. В молодости чаще выбирают неброские изделия, к тридцати годам формируется собственный стиль, а позже внимание смещается к более статусным и выразительным элементам. Но, как уточняет Ракутина, современные тренды размывают возрастные рамки: сегодня важнее уместность и гармония с образом, чем цифра в паспорте", - высказались они.