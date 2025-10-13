Объяснена польза кошек для здоровья сердца

Взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца, заявил кардиолог Мариано Наполи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает издание 20minutos.

Как объяснил Наполи, при взаимодействии с кошками снижается уровень стресса, нормализуется артериальное давление и частота сердечных сокращений. Все эти эффекты являются кардиопротекторными, то есть положительно влияющими на сердечно-сосудистую систему в целом, добавил врач.

Ученые из Университета Миннесоты сделали в ходе исследования аналогичный вывод. Так, они выяснили, что у владельцев кошек ниже риск возникновения сердечного приступа. Более того, эти домашние животные снижают у хозяев риск смерти при развитии инфаркта.