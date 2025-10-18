Названа самая опасная для психики эмоция

Психиатр Мариан Рохас Эстапе заявила, что чувство вины негативно отражается на состоянии психики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, почему эта эмоция считается самой опасной для ментального здоровья, она объяснила в беседе с изданием La Razon.

"Вина - это токсичная эмоция, которая привязывает нас к прошлому и мешает двигаться вперед", - предупредила Эстапе. Это чувство высасывает энергию, является причиной депрессии и затрудняет принятие решений.

Вина, продолжила врач, возникает, когда человек чувствует, что поступил неправильно или не оправдал как своих, так и чужих ожиданий. Особенно опасно, если человек зацикливается на этом состоянии. "Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем", - пояснила Эстапе.