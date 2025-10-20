Ученый объяснил, зачем на самом деле в энергетики добавляют витамины

Витамины в энергетических напитках необходимы не для восполнения дефицита полезных веществ, а для более эффективной работы стимуляторов.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

"Попадая в организм, энергетик запускает каскад стимулирующих реакций, нацеленных в первую очередь на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Каждый компонент вносит свой вклад в этот сложный процесс", - объяснил доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

Стимулирующими веществами в таких напитках выступают кофеин, гуарана (плод вьющейся лианы), L-карнитин и таурин.

"Непредсказуемость воздействия заключается в том, что все эти компоненты используются в высоких, порой максимально допустимых дозах. Здоровый организм отвечает на такую "атаку" резким всплеском всех функций с последующим неизбежным спадом и истощением", - предупреждает эксперт.

Дополнительными компонентами, по словам ученого, выступают сахар и витамины. Сахар, будучи простым углеводом, легко усваивается организмом. Это создает мгновенный всплеск энергии и дополняет действие кофеина. Витамины в энергетиках, в свою очередь, также не всегда несут полезные свойства.

"Витамины группы В выполняют роль коферментов, то есть они необходимы для преобразования питательных веществ из пищи в чистую энергию. Именно на этом основана логика производителей. Сахар выступает в роли топлива, кофеин - стимулятора, а витамины группы В - это "искра", которая призвана обеспечить их более эффективное сжигание", - пояснил ученый.

Аскорбиновая кислота (витамин С) выступает в роли антиоксиданта и регулятора кислотности. Ее добавление способствует поддержанию вкусовых качеств и насыщенности цвета напитка.

Солодников добавил, что здоровый человек, как правило, не испытывает дефицита витаминов С и В. Люди получают их в достаточном количестве из обычного рациона. Если выраженного недостатка нет, то дополнительная доза не придаст больше энергии - организм усвоит только необходимое ему количество, а излишки попросту выведет.