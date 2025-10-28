Мужчина не смог оплатить по счету в ресторане и заявил о заложенной там бомбе

В Словакии мужчина заявил о бомбе в ресторане, не сумев заплатить за обед. Об этом сообщает iDNES.cz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе 48-летний мужчина позвонил на горячую линию, чтобы сообщить о взрывном устройстве, спрятанном в ресторане в Братиславе. В то же время сотрудник ресторана позвонил в полицию, чтобы сообщить о проблеме с клиентом, который отказался платить по счету.

Стражи порядка прибыли по вызову и провели эвакуацию, в итоге из помещения вышли 15 человек. Полицейский со служебной собакой проверил помещение, но бомбу не обнаружил.

Позже местный житель сам признался в том, что звонил на горячую линию. Он пояснил, что у него просто не было денег для оплаты заказа. Мужчине предъявили обвинения в распространении ложного сообщения о пожаре. Ведется следствие.