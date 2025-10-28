Почему нет смысла покупать телевизор с высоким разрешением?

Исследователи из Кембриджского университета и лаборатории Meta Reality Labs пришли к выводу, что человеческий глаз имеет физический предел восприятия деталей. После определенного уровня увеличение числа пикселей не дает зрителю никакой разницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые впервые точно измерили, сколько информации способен различить человеческий глаз. Для этого они провели серию экспериментов: участники рассматривали изображения в цвете и в оттенках серого с разной степенью детализации, под разными углами и на разном расстоянии.

Оказалось, что предел зависит от нескольких факторов - размеров экрана, освещенности помещения и расстояния до телевизора. Но для типичной гостиной в Великобритании, где телевизор стоит примерно в 2,5 метрах от дивана, экран диагональю 44 дюйма с разрешением 4K или даже 8K не даст никакого преимущества по сравнению с более дешевым QHD (Quad HD) аналогом того же размера.

Чтобы доказать это, исследователи использовали показатель pixels per degree (PPD) - число пикселей, приходящееся на один градус поля зрения. Для идеального зрения (20/20) принято считать, что предел восприятия составляет 60 PPD. Однако новое исследование показало, что для черно-белых изображений этот показатель выше - около 94 PPD, а для цветных - ниже: 89 для красно-зеленых и 53 для желто-фиолетовых оттенков.

"Наш мозг не способен различать мелкие цветовые детали с такой же точностью, как оттенки серого, особенно при боковом зрении, - объяснил профессор Рафаэл Мантук из Кембриджского университета. - По сути, глаза - это не самые совершенные сенсоры, а мозг дорисовывает картинку так, как "считает нужным"".

Авторы исследования отметили, что избыточное разрешение не только бесполезно для глаза, но и неэффективно с инженерной точки зрения: чем выше плотность пикселей, тем дороже экран и больше вычислительных ресурсов требуется для его работы.

"Мы хотели понять, где находится граница, после которой дальнейшее повышение разрешения теряет смысл", - добавил соавтор исследования, доктор Малиха Ашраф.

По словам исследователей, их результаты станут "ориентиром" для будущих технологий отображения - от телевизоров и смартфонов до VR-гарнитур и автомобильных дисплеев.