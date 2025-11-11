Ученые раскрыли простую «формулу долголетия»

Ученые из Великобритании выяснили, что правильное соотношение кофе, чая и воды может продлить жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition (BJN), наименьший риск преждевременной смерти наблюдается у тех, кто выпивает около семи-восьми чашек напитков в день при соотношении две части кофе на три части чая.

Работа основана на данных более 182 тысяч участников из UK Biobank, которых наблюдали в течение 13 лет. Люди, придерживавшиеся "балансированного режима", реже умирали от сердечно-сосудистых, респираторных и пищеварительных заболеваний. При этом польза проявлялась только при достаточном общем объеме жидкости - менее четырех чашек в день эффекта не давали.

Ученые объясняют, что кофе богат хлорогеновой кислотой, защищающей сосуды и кишечник, а чай содержит катехины с противовоспалительными свойствами. Вместе они усиливают антиоксидантную защиту организма.

Однако специалисты напоминают: чрезмерное потребление кофеина (более трех чашек кофе в день) может вызывать бессонницу и учащенное сердцебиение, поэтому важно соблюдать умеренность.