Led Zeppelin выпустят книгу и неожиданную музыку к юбилею

Группа Led Zeppelin готовится в 2018 году отпраздновать свое 50-летие. Как пишет TeamRock, одним из юбилейных мероприятий станет выпуск в издательстве Reel Art Press книги об истории группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на InterMedia, об этом участники коллектива - Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс - объявили на странице в фейсбуке. Никаких подробностей, кроме того что это будет подробное и щедро иллюстрированное издание, пока не сообщается.

На днях Джимми Пейдж также обмолвился, что готовит сюрпризы для поклонников Led Zeppelin. Разбирая архивы, гитарист обнаружил некоторые ранее не издававшиеся записи.

- Мы собираемся выпустить кое-что, что люди, наверное, никогда не слышали, - рассказал Пейдж в интервью Academy Of Achievement. - И, возможно, не только выпустим, но и сыграем эти вещи.

Музыканты также планируют к 50-летию переиздать все девять студийных альбомов Led Zeppelin в расширенном и улучшенном виде.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook