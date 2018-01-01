Брат-бомж Мадонны излечился от алкоголизма и вернулся домой

Старший брат Мадонны Энтони Чикконе вернулся домой к родным, передает Day.Az со ссылкой на InterMedia.

Как сообщает The Sun, последние семь лет он жил на улице, ночевал под мостом в Мичигане, много пил и отказывался от помощи, которую ему неоднократно предлагала звездная сестра.

Отмечается, что Энтони прогнали из дома, поймав его пьющим вино прямо из чана в семейном винограднике.

После этого Чикконе нелестно отзывался о своих родственниках, утверждая, что "они были бы счастливы, если бы он умер, а возможно, даже и не заметили бы этого". Теперь же стало известно, что Энтони прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и Рождество встретил уже в кругу семьи.

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