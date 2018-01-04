Десять признаков "токсичных" людей, которые отравляют вам жизнь

Отношения должны приносить радость и вдохновлять. Но как быть, если после разговора вы испытываете чувство опустошения или вины? Возможно, ваш собеседник - токсичный человек.

Как бы вы ни хотели избавиться от неприятного общения, вовсе исключить из своего окружения токсичных людей невозможно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, токсичным может оказаться ваш коллега, родственник, соседка по даче, то есть те люди, с которыми вы поневоле должны общаться. Важно уметь распознать черты токсичной личности и не поддаваться на ее манипуляции. В этом вам помогут основные признаки токсичной личности.

Эгоцентризм

Кажется, для этого человека не существует никого в целом мире, кроме его собственной персоны. Как правило, он способен поддержать разговор только о себе, любимом, а если окружающие говорят о чем-то еще, то он обязательно свернет беседу на свою персону. Когда он говорит, то кажется, что все важные события случаются только с ним, другие же люди служат всего лишь фоном.

Самоуверенность

Быть уверенным в себе человеком - это прекрасно, но излишняя самоуверенность угнетает окружающих. Рядом с самоуверенной личностью вы поневоле чувствуете себя человеком второго сорта, такой персонаж подавляет окружающих и заставляет их ощущать себя никчемными.

Комплекс жертвы

Рядом с таким человеком вам все время стыдно за то, что у вас в жизни все так неплохо складывается - и в семье, и на работе. Нет, у вас тоже масса проблем, вот только вы, в отличие от жертвы, не говорите о них постоянно. Человек с комплексом жертвы нуждается в том, чтобы его все жалели, а это сильно утомляет.

Завистливость

В компании этого человека вы боитесь сказать лишнее слово, ведь неизвестно, чему он еще позавидует. Самые простые вещи вызывают у него приступ зависти: "Ну да, тебе везет, ты в выходные можешь себе позволить расслабиться!" Завистливый собеседник буквально высасывает ваши силы и энергию.

Бестактность

Есть такая категория собеседников, которых хлебом не корми - дай поставить человека в неловкое положение. Иногда они совершенно искренне не понимают, что ведут себя неэтично, иногда же чуть ли не в открытую наслаждаются вашим смущением.

Отсутствие эмпатии

Эти личности не способны сочувствовать и сопереживать, они, кажется, скупятся подарить собеседнику немного тепла и хорошего отношения. Они не понимают, что их слова могут больно ранить, поэтому совершенно спокойно могут говорить гадости прямо в глаза, впрочем, называя такое поведение "правдолюбием".

Повышенная конфликтность

Эти люди могут сделать из мухи слона и на пустом месте организовать конфликт с истерикой. Возможно, им просто не хватает ярких эмоций, вот они и провоцируют ссоры в надежде заполучить эти эмоции. Общение с таким человеком напоминает движение по минному полю: один неосторожный жест или слово - и вас обвинят во всех смертных грехах.

Неприкрытые манипуляции

Вы прекрасно осознаете, что поведение собеседника - это обычный шантаж, но всякий раз поддаетесь на него! Человек часто бросается фразами: "Если ты меня уважаешь...", "Или ты сделаешь так-то, или я обижусь!", "Если бы ты меня любил(а)..." Удивительно, но такая нехитрая манипуляция почти всегда достигает своей цели!

Постоянное вранье

Во время общения с лживым человеком вы постоянно начеку, вы не можете доверять ни единому его слову и вынуждены перепроверять их. Такие отношения изматывают, ведь в основе нормального общения должна лежать доверительность.

Вечный негативизм

Даже если у него и у вас в жизни все отлично, такой собеседник найдет повод для беспокойства. Кажется, он просто не может жить, не вселяя в кого-то тревогу и страх - перед будущим, перед нищетой, несчастным случаем, страшной болезнью.

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