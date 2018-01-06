Запрещённые картины художников, которые вы не увидите в учебниках - ФОТО

Для того чтобы добиться славы, одного таланта мало. Очень часто творения мастеров живописи оказывались неугодными, и их запрещали. Цензура не дремлет!

Алексей Корзухин - "Пьяный отец семейства" (1861 год)

Эта картина передаёт многим знакомую сцену. Отец пришёл пьяный, опрокинул стул и выглядит очень разъярённым. За эту картину Корзухина удостоили малой медалью от Императорской Академии художеств.

Иван Горохов - "Запил" (рубеж XIX-XX веков)

И снова тема пьянства. Его домочадцы уже готовятся к худшему, отец пришёл с бутылкой в руке. Девочка пытается спрятаться за мамой, а сын уже приготовился к скандалу. Женщина опустила голову, и в это жесте сосредоточена вся горечь пьянства.

Владимир Маковский - "Не пущу!" (1892 год)

На этой картине женщина пытается преградить своему мужу путь в пивную лавку. Вряд ли ей это удастся, мужчина настроен серьёзно. Самое интересное, что все эти три картины выражают горе детей и абсолютное безразличие мужчин.

Владимир Маковский - "Тихонько от жены" (1872 год)

И снова Маковский, и снова тема пьянства. На этой картине мужчина пытается втихушку выпить рюмку, когда его жена занята делами.

Василий Максимов - "По примеру старших" (1864 год)

Эта картина страшнее предыдущих, потому что в ней раскрыта тема детского пьянства. Мальчик тоже хочет казаться взрослым.

Иван Богданов - "Новичок" (1893 год)

На этой картине пьяный сапожник поучает мальчика, подмастерье. Обратите внимание, на всех картинах присутствуют дети, как главные страдальцы от алкоголизма.

Михаил Ватутин - "Воспитатель" (1892 год)

И снова неизменный сапожный мастер с бутылкой водки поучает своих подмастерьев. Можно увидеть, что мальчик в синей рубахе держится за ухо, видимо он недавно получил в ухо.

Павел Ковалевский - "Порка" (1880 год)

В те времена бить детей было приемлемо. Кнут явно преобладал над пряником.

Сергей Коровин - "Перед наказанием" (1884 год)

Вообще в те времена телесные наказания преобладали над отсидкой в тюрьме. Провинившийся крестьянин стаскивает с себя поношенный сюртук, а в углу экзекутор готовит розги.

Фирс Журавлев - "Купеческие поминки" (1876 год)

Как всегда бывает на поминках, все пьяны. И многие уже забыли, для чего они тут собрались.

Николай Неврев - "Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие " (1866 год)

Как вы видите, поминки ничем не отличались от именин. На этой картине также все пьяны...

Василий Перов - "Сельский крестный ход на Пасху" (1861 год)

А вот так отмечали Пасху в деревнях. Половина уже пьяны, мужик икону держит вверх ногами, и все собираются на гулянья.

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