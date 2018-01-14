12 слабостей, без которых не могут жить звезды

Все мы не без греха, не так ли? У каждого есть свои маленькие слабости. Некоторые из них опасны, некоторые - вполне невинные. Естественно, селебрити в этом вопросе не составляют исключения. Западные СМИ уже давно разузнали у звезд их любимые слабости, от которых они никак не могут избавиться. Мы решили напомнить самые известные звездные признания. Они неоднократно честно признавались в зависимости от тех или иных слабостей. Давайте же посмотрим, в каких именно.

1. Мила Кунис - World of Warcraft

2. Пэрис Хилтон - моментальный загар

3. Роберт Паттинсон - диетическая кола

4. Лили Аллен - поиск себя в Google

5. Селена Гомес - рассол

6. Камерон Диас - гольф

7. Джастин Бибер - Кубик Рубика

8. Эмма Уотсон - учёба

9. Бейонсе - онлайн-игры

10. Кэти Перри - чистка зубов

11. Шарлиз Терон - всё жареное

12. Николь Кидман - сладкое

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