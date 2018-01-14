Вот для чего нужна эта странная выемка на чашках IKEA

Наверняка каждый слышал о группе торгово-производственных компаний ИКЕА, которые славятся не только качеством, но и относительной дешевизной своей продукции.

Когда смотришь на ассортимент, кажется, что ИКЕА продает буквально всё: мебель, ковры, освещение, белье, детские вещи, кухонные принадлежности. Даже если у тебя дома и нет вещей от ИКЕА, то наверняка ты их часто видишь в торговых центрах.

Нидерландский бренд со шведскими корнями сейчас производит кружки в огромном количестве. И эта кухонная посуда может удивить своей формой. Всё дело в том, что чашки от ИКЕА имеют канавки на дне, создающие видимость выщербленной посуды.

Ты правда думаешь, что одна из крупнейших торговых сетей будет портить свою репутацию, продавая бракованную продукцию?

Зная, что ИКЕА занимается дизайном различных групп товаров, ориентируясь при этом на массового потребителя, целесообразность желобков на дне чашки перестает вызывать сомнения.

Оказывается, это не особенность компании - делать "битую" посуду. Просто эти желобки действительно нужны. Ведь они выполняют важную функцию.

Представь, что ты оставляешь чашку в посудомоечной машине. Если чашка не будет иметь желобков на дне, то вода застоится. Если же ты являешься счастливым обладателем чашки от ИКЕА, то вода легко стечет со дна.

Как оказалось, всё гениально просто. Но удивляет, что покупатели подобных чашек не осведомлены о дополнительных "фишках" и возможностях приобретаемой продукции. Ведь вопрос "Зачем желобки на дне чашек ИКЕА?" большинство пользователей Интернета ввел в замешательство.

Ответы были очень креативными и разнообразными, однако правильного никто так и не назвал. Возможно, ИКЕА зря делают "выщербленные" чашки, если никто не знает для чего эти канавки? Как считаешь?

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