10 звезд, у которых был роман с представителями своего пола - ФОТО

Некоторые знаменитости предпочитают скрывать подробности своей личной жизни и это неудивительно, ведь за каждым их шагом следит армия поклонников, а иногда так хочется уединения. Но это точно не про этих дам. Все они признались в своей бисексуальности и крайне удивили общественность. Да, от некоторых мы такого явно не ожидали. Некоторые из них и не скрывают своих бывших партнеров.

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По слухам у Селены Гомес была непродолжительная интрижка с моделью Карой Дельвинь

Том Харди не скрывает, что в молодости экспериментировал с партнерами.

"Я же актер. Конечно, я должен был все проверить на себе! Но как только мне исполнилось 30, я полностью завязал с этим. Не буду отрицать, я по-прежнему тесно общаюсь с гомосексуалистами - иногда они понимают меня лучше женщин".

Линдси Лохан встречалась с диджеем Самантой Ронсон

Эмбер Херд и фотограф Тася Ван Ри

"Я не считаю себя бисексуалкой и прошу не вешать на меня ярлыки. У меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Главное - это человек, которого любишь"

В молодости у Меган Фокс был роман со стриптизершей

"Послушайте, я не лесбиянка. Я лишь считаю, что каждый человек с рождения наделен способностью любить и мужчин, и женщин"

Камерон Диаз призналась, что ее всегда привлекали представительницы своего пола

"Да, у меня был опыт отношений с милой леди... Я не буду рассказывать, что именно мы делали и как познакомились, но факт остается фактом"

Кристина Агилера

"Мой супруг знает, что меня привлекают и женщины. Мне кажется, это здорово, когда ты всегда открыт чему-то новому. Обнаженные женщины куда красивее мужчин. Но, честно говоря, я не смогла бы иметь нормальные отношения с девушкой"

Ферги

"Я никогда не скрывала от Джоша (муж певицы), что у меня был бисексуальный опыт. Я считаю женщин очень привлекательными и нисколько этого не стыжусь"

В начале 1970-х Мик Джагер закрутил роман с Дэвидом Боуи

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