Елена Малышева в прямом эфире телепередачи «Жить здорово» призвала расстрелять бродячих собак - ФОТО

Елена Малышева и ее передача "Жить здорово" уже давно заслужили всенародную любовь (читай: ненависть). Сотни ее фраз разобраны на золотые цитаты, сама ведущая уже давно стала мемом, а некоторые выпуски передачи заставляют нормальных людей смеяться до слез.

Естественно, что в свете последних трагических событий Елена не могла не вставить свои пять копеек о пожаре в Кемерово. Но заговорила она о нём в довольно необычном контексте, беседа вообще велась о бродячих собаках.

Этот цирк не могла обойти вниманием и клоунесса из соседнего цирка Лена Миро. Публикуем запись из ее блога.

"Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила расстреливать собак на улицах.

Действительно, жить - здорово, а собак на фиг расстрелять.

"Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего", - заявила Малышева.

Елена, наверное, не знает, как решается проблема бродячих животных во всём мире, поэтому готова выйти и залить улицы потоками крови животных. На решение проблемы ей указали пользователи соцсетей, на что Малышеву порвало:

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", - рассказала Малышева.

В Кемерово она была, значит. Зачем она туда ездила? Попиариться на трагедии?

Да, Малышева, нам есть о чём думать. И о детях, которых сожгли заживо, и о животных, которые тоже погибли в ТРЦ. Одно другому не мешает: можно и нужно жалеть и детей, и сострадать животным.

Впрочем, если кого и нужно изолировать от общества, так это вот таких работников телевидения - вреда и опасности от них намного больше, чем от бродячих собак.

А за кого вы - за собак или за Малышеву?"

В кои-то веки мы даже согласны с Миро, и даже во всём, пожалуй. Если с бродячими собаками и нужно бороться, то исключительно гуманными способами, зря что ли человечеству несколько тысячелетий уже? А Малышева вместе с ее программой уже давно, кроме смеха, ничего не вызывает. Но самое страшное, что миллоны людей смотрят этот мусор и пытаются следовать услышанным с экрана "советам".

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день