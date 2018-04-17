4 полезных десерта для тех, у кого диабет - ФОТО

Диабет является заболеванием, которое характеризуется повышением уровня глюкозы (сахара) в крови.

Каждый день появляются все новые рецепты, позволяющие нам превратить приём пищи в настоящее удовольствие. Десерты вовсе не являются исключением из этого правила. Сегодня мы расскажем тебе о некоторых десертах, которые идеально подходят людям, имеющим диабет.

Как только у человека диагностируют это заболевание, у него возникает мысль, что с этого момента ему придётся на всю жизнь отказаться от десертов и сладостей.

Насколько же совместимы эти два понятия - диабет и удовольствие от еды? Не волнуйся, немного творчества и сообразительности позволят тебе готовить вкусную пищу и при этом заботиться о своём здоровье.

4 идеальных десерта для диабетиков

1. Мусс из семян чиа с клубникой и киви

Этот рецепт сочетает в себе простоту и изысканность. Используемые для его приготовления фрукты содержат небольшое количество фруктозы, поэтому сахар добавлять в этот десерт не нужно.

С другой стороны, содержащиеся в нем семена чиа помогают контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови.

Ингредиенты

1 нарезанный мелкими кусочками киви

Ванильная эссенция

Порошок корицы (при желании)

1/2 мелко нарезанных ягод клубники (100 г)

1/4 стакана семян чиа (200 г)

1 стакан обезжиренного греческого йогурта (1 йогурт)

Подсластитель (при желании; для того, чтобы десерт был полезнее, его лучше избегать)

1/4 стакана обезжиренного молока (миндального молока) (200 мл.)

Приготовление

Первым делом необходимо перемешать семена чиа и обезжиренное молоко (миндальное молоко). Как только смесь будет готова, убери её в холодильник на 3-4 часа. По истечении этого времени ты заметишь, что смесь загустела и стала напоминать своей консистенцией мусс или желе.

По истечении этого времени ты заметишь, что смесь загустела и стала напоминать своей консистенцией мусс или желе. Извлеки смесь из холодильника, добавь йогурт, ванильную эссенцию и корицу. При приготовлении десерта желательно воздержаться от использования подсластителей, если только другой человек не попросит тебя об этом.

При приготовлении десерта желательно воздержаться от использования подсластителей, если только другой человек не попросит тебя об этом. Наполни стаканы для десерта готовым муссом и выложи сверху кусочки фруктов. При желании можешь украсить готовый десерт листочками мяты. Они придадут ему особые ароматные нотки. Как видишь, этот десерт отлично подходит для людей, имеющих диабет.

2. Мороженое из шоколада, корицы и грецких орехов

Что касается мороженого, то и тут можно найти рецепты, которые подходят диабетикам.

Мороженое - настоящее удовольствие для гурманов, поэтому от него сложно отказаться. Приготовить этот десерт довольно просто. Количество ингредиентов указано из расчёта на 3 порции.

Сейчас ты узнаешь, какие именно шаги нужно выполнить для приготовления этого мороженого.

Ингредиенты

Порошок корицы (по вкусу)

6 измельчённых грецких орехов (2 ореха на человека)

125 мл. обезжиренного натурального йогурта (подойдёт и обезжиренный греческий йогурт)

250 г. лёгкого шоколадного мороженого (большой шарик мороженого на человека). Желательно, чтобы в нем отсутствовал сахар.

2 чайных ложки растворимого кофе, разведённого в 1/2 стакана горячей воды. (30 г)

Приготовление

Возьми подходящего размера ёмкость и перемешай в ней разведённый в горячей воде кофе, корицу, измельчённые грецкие орехи и обезжиренный йогурт.

Добавь шоколадное мороженое. Хорошо перемешай все ингредиенты так, чтобы у тебя получился однородный густой крем. Для облегчения перемешивания первым делом можешь взбить шоколадное мороженое.

Наполни готовым десертом стаканчики и убери их в морозильную камеру. Если ты не любишь слишком твёрдое мороженое, будет достаточно подождать 30-40 минут.

Если ты не любишь слишком твёрдое мороженое, будет достаточно подождать 30-40 минут. В случае, если ты предпочитаешь хорошо застывшее мороженое, рекомендуется подождать 2 часа, как минимум. Перед подачей можешь украсить десерт листочками ароматных трав.

3. Кофейный флан

Кофейный флан также подходит людям, имеющим диабет. Пожалуй, этот рецепт можно отнести к классическим десертам. Он порадует тебя изысканным вкусом и приятным ароматом.

Ингредиенты

4 яичных желтка

8 яичных белков

1 стакан горячей воды

2 стакана обезжиренного молока

1/2 стакана кукурузного крахмала (100 г)

2 столовых ложки растворимого кофе, разведённого в 1/2 стакана горячей воды (30 г)

2 столовых ложки подсластителя, подходящего для диабетиков (30 г.)

Приготовление

Для начала нужно растворить кукурузный крахмал в обезжиренном молоке. В отдельной ёмкости перемешай яичные белки, желтки и подсластитель. У тебя должна получиться готовая смесь. Постепенно начни добавлять в неё молоко с растворенным крахмалом и готовый кофе.

В отдельной ёмкости перемешай яичные белки, желтки и подсластитель. У тебя должна получиться готовая смесь. Постепенно начни добавлять в неё молоко с растворенным крахмалом и готовый кофе. Заполни готовой смесью индивидуальные формочки и поставь их на водяной бане в разогретую до 180 градусов духовку. Как только десерт будет готов, извлеки его из духовки.

Как только десерт будет готов, извлеки его из духовки. После этого его необходимо охладить и аккуратно извлечь из формочек. Готовый десерт убери в холодильник по меньшей мере на 2 часа. По истечении указанного времени его можно подавать на стол.

4. Печенье из грецкого ореха

Это печенье из грецкого ореха отлично подойдёт для того, чтобы полакомиться им за чашечкой кофе. Можешь использовать его и вместо обычного десерта.

В нашем случае мы решили придать ему лёгкий аромат виски. Если ты не хочешь использовать для его приготовления алкогольные напитки, ничего страшного.

Ингредиенты

6 измельчённых грецких орехов

Корица в порошке (по вкусу)

2 столовых ложки виски

250 г. легкой обезжиренной рикотты

1 конвертик желатина без вкуса (около 7 г)

1 столовая ложка изюма (белого или чёрного)

2 столовых ложки вздутого овса (30 г)

1 столовая ложка подсластителя для диабетиков

1 столовая ложка какао в порошке (без сахара) (15 г)

Приготовление