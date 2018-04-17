6 симптомов дефицита витаминов, которые можно увидеть на лице - ФОТО

Угревая сыпь может быть связана с дефицитом витамина А. Открой для себя последствия дефицита витаминов и узнай, как его восполнять.

Дефицит витаминов порождает разные проблемы со здоровьем, особенно когда один сезон сменяется другим. Не получая в достаточном количестве витамины, мы испытываем усталость и апатию, а ослабленный оранизм плохо сопротивляется вирусам.

1. Бледная кожа

В зимний период мало кто может похвастаться загаром, но если наша кожа становится слишком бледной, это может свидетельствовать о дефиците витамина В12.

Он вызывает также чувство усталости и депрессию. Чтобы возместить недостаток этого организма в организме, нужно есть больше мяса и морепродуктов.

Слишком сухая кожа говорит о том, что нам не хватает витаминов А и С. Витамин А активизирует процесс роста новых клеток кожи, причем, под влиянием витамина А новые клетки образуются без деформаций и с хорошей сопротивляемостью к внешним факторам.

Что касается витамина С, то он необходим для синтеза коллагена. Коллаген используется организмом для формирования волос, ногтей и других соединительных тканей, для восстановления кожи.

Для того, чтобы организм не испытывал недостатка в этих нутриентах, рекомендуется чаще есть кудрявую капусту, перец (желательно красного, оранжевого и желтого цвета), белокочанную капусту, морковь, латтук, шпинат, помело, апельсины, сливы.

2. Сухие волосы

Сухие и ломкие волосы, с перхотью в них, сигнализируют о дефиците биотина, или витамина В7.

Он может быть связан с приемом антибиотиков. Чтобы увеличить содержание в организме витамина В7, нужно чаще есть мясо, рыбу, овощи, фрукты, грибы и бобовые.

Если волосы нельзя назвать сухими, но перхоть в них есть, значит организму не хватает витаминов В2 и В6, а также цинка и магния.

Для того, чтобы избежать появления перхоти, нужно включать в свою диету такие продукты, как черный шоколад, морковь, арахис, яйца, отруби, грецкие орехи, рыбу, фасоль.

3. Опухшие глаза

Если у тебя опухают глаза, а также руки и ноги, возможно, твоему организму не хватает йода. Попробуй включать в свою диету йодированную соль.

Йод также содержится в морепродуктах, в молочных продуктах и даже в хлебе.

Если твои глаза слишком чувствительны к свету, причиной этого может быть дефицит витаминов А и В2. Но чтобы выяснить точную причину проблем с глазами и зрением, лучше всего обратиться к врачу. Он поможет снять сомнения и установить точный диагноз, если речь идет о болезни.

4. Бледные губы

Бледные губы часто означают, что организму не хватает железа. При этом человек часто простужается и у него пониженное давление.

Чтобы восполнить дефицит железа, нужно есть достаточное количество красного мяса и временно отказаться от продуктов, содержащих много кальция. Дело в том, что кальций мешает усвоению железа.

5. Кровоточивость десен

Если у тебя кровоточат десны, возможно, причина этого в дефиците витамина С. Когда организму не хватает этого витамина, ослабляется его иммунная система.

Человек испытывает боли в мышцах и костях, начинаются проблемы с зубами. Витамин С в большом количестве содержится в цитрусовых и красном перце.

6. Угри

Угревая сыпь является ясным симптомом дефицита витаминов, конкретно витамина А. Чтобы не допускать его, нужно есть рыбу, печень, яичные желтки, сливочное масло, зеленые и желтые овощи.

Витамин Е содержится в зародышах пшеницы, в печени, в оливковом масле и листовых овощах, таких как шпинат и цветная капуста.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день