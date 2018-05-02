Крепкое сердце, красивая кожа и здоровая печень: развенчиваем мифы о вреде кофе - ФОТО

Душистый, ароматный, крепкий и такой противоречивый! О вреде и пользе кофе спорят все кому не лень. Но, согласись, ничто не рассудит любой спор лучше, чем наука. А она как раз таки доказывает, что пить кофе можно и нужно - умеренно, разумеется.

Хорошая кожа, крепкие сосуды и суставы: читай дальше, как влияет кофе на наш организм.

1. Снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера

Американские ученые из Центра по исследованию болезни Альцгеймера в Тампе выяснили, что кофеиносодержащие напитки снижают угрозу развития этого недуга на 65 %. Для этого необходимо выпивать от 1 до 3 чашек кофе в день.

А ученые из бразильского Университета Санта-Катарины пришли к выводу, что кофеманы страдают от болезни Паркинсона на 20 % реже, чем другие люди.





2. Снижает риск развития цирроза печени

Ученые из Института фармакологических исследований Марио Негри изучали влияние кофе на работу желчного пузыря и выяснили: регулярное употребление напитка снижает риск развития цирроза печени почти вдвое!

3. Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Да-да, пришло время развенчать один из самых старых мифов. Ученые из Национального университета Сингапура, Гарвардской школы общественного здоровья и Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали: 3-5 чашек кофе в день уменьшают риск сердечных заболеваний в 3 раза.

4. Снижает риск онкозаболеваний

В ХХ веке ученые в один голос твердили, что кофе вреден для здоровья и даже провоцирует рак. Однако это оказалось заблуждением. Исследователи из Департамента эпидемиологии Университета Марио Негри другого мнения. Они выяснили, что у любителей кофе ниже риск заболеть раком предстательной и молочной железы.

5. Предупреждает развитие диабета 2-го типа

Ранее нас пугали тем, что кофе способен вызвать сахарный диабет. Однако датские ученые из больницы университета Оденсе, Орхусского университета и больницы Орхусского университета доказали обратное. Благодаря кафестолу, содержащемуся в напитке, поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина в момент воздействия на нее глюкозы.

Именно поэтому тот, кто пьет кофе, реже более диабетом второго типа.

6. Оберегает суставы и желчный пузырь

Кофе улучшает метаболизм и способствует выведению мочевой кислоты из крови, предупреждая подагру. Этот факт доказали ученые из Женской больници Бригхэма совместно с Гарвардской школой медицины.

Кофеин предупреждает образование камней в желчном пузыре. Американский медик Скотт Готтлиб выяснил, что 1-3 чашки напитка в день снижают риск развития этого недуга на 4 %, а 3-5 чашек - на целых 45 %.

7. Улучшает мышечную силу и координацию

Ученые из Университета Ковентри доказали, что кофеин повышает выносливость, увеличивает силу мышц, предотвращает переломы и ушибы при падениях. Именно благодаря этому свойству кофе рекомендуется употреблять пожилым людям.

8. Избавляет от морщин и омолаживает организм

Испанские ученые из Гранадского университета выяснили, что кофе содержит антиоксиданты, которые в 500 раз сильнее витамина С. Исследования ученых из корейского Женского университета Ихва показали, что кофейный экстракт разглаживает морщины, сохраняет коллаген в клетках, тем самым предупреждая потерю жидкости. Поэтому кофеманы выглядят моложе и свежее своих сверстников.

Кофеный экстракт можно приготовить дома. В его состав входят растворимый кофе, вода и сахар. Этот концентрат прекрасно дополнит коктейли, десерты, мороженое и торты.

9. Кофе - напиток долгожителей

Доктора Мерфи и Гюнтер изучили уровень смертности в 10 странах Европы и пришли к выводу, что любители кофе живут дольше. Также ученые отметили, что этим бонусом могут воспользоваться даже курильщики, ведь курение не уменьшает силу эффекта.

Важно понимать: при всех своих полезных свойствах кофе не панацея. Кроме того, врачи рекомендуют отдавать предпочтение натуральному заварному напитку. Его растворимый собрат содержит в разы меньше полезных веществ.

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