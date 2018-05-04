Морщинистая шея, дряблые руки и рыхлые бедра в прошлом! Вот самое лучшее средство - ФОТО

Потерявшая упругость, обвисшая кожа на руках, шее, животе и бедрах - нередкое явление у женщин после 45 лет. Увлечение диетами, резкое похудение, гормональные сбои - всё это сказывается на состоянии кожи, ведь с возрастом клетки уже не способны так быстро восстанавливаться, как прежде.

Тем не менее существует средство, которое при условии регулярного применения способно подтянуть кожу и вернуть ей упругость.

Подтяжка в домашних условиях

Камфорное масло - популярное и эффективное средство для ухода за кожей и волосами. Его применяют для избавления от угревой сыпи, устранения рубцов, разглаживания морщин, ускорения роста волос. Благодаря насыщенному составу и способности побуждать клетки к обновлению, этот продукт дает отличный эффект при обертываниях с целью похудения и подтяжки кожи.

Внимание! Камфорное масло нельзя использовать больным эпилепсией и страдающим гиперчувствительностью к препарату.

Кофе (если точнее, то кофеин) - верный помощник тех, у кого кожа утратила упругость и начала стареть. Он активизирует обменные процессы, укрепляет, улучшает эластичность кожи. Предотвращает рак кожи.

Глина. Их видов с присущими каждому уникальными свойствами: белая, голубая, зеленая, розовая, красная, черная... Выраженным подтягивающим эффектом обладают все, но самые подходящие для уменьшения объемов - голубая и черная. Купить глину за небольшие деньги можно в любой аптеке.

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 ст. л. кофейной гущи

0,5-1 ч. л. камфорного масла

2 ст. л. косметической глины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Разведи глину водой согласно инструкции на упаковке. Должна получиться масса с консистенцией густой сметаны. Добавь кофейную гущу и камфорное масло, перемешай. Количество камфоры индивидуально и зависит от чувствительности кожи. Лучше начать с 0,5 чайной ложки. Нанеси смесь на кожу проблемных зон, оберни тело пищевой пленкой, надень что-то облегающее, чтобы обеспечить термоэффект. Держи обертывание 30-40 минут, затем смой теплой водой и нанеси питательный крем.

Курс из 10 таких обертываний (2-3 в неделю) поможет заметно подтянуть кожу. Эффект будет виден уже после первой процедуры: исчезнет ненавистная рыхлость, а за счет восстановления баланса влаги кожа станет гладкой и упругой.

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