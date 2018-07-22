Что делать, если вы случайно поставили лайк в Instagram

Устройте всё так, чтобы человек не понял, что отметку поставили именно вы.

Большинству знакома такая ситуация: вы листаете фотографии бывшей подружки или парня в Instagram и вдруг случайно ставите лайк какому-нибудь старому снимку. Человек, скорее всего, получит уведомление, даже если вы этот лайк быстро уберёте. Но есть способ выйти из такой неприятной ситуации красиво.

Если у человека включены уведомления, то он в любом случае получит оповещение. Вскоре оно должно исчезнуть, но так происходит не всегда. Поэтому лучше перестраховаться, поменяв имя и фотографию профиля.

Порядок действий таков:

Через настройки сделайте аккаунт закрытым.

Перейдите на страницу редактирования профиля.

Смените фотографию и имя, напишите что-нибудь новое в строке "О себе".

Даже если человек, публикацию которого вы лайкнули, увидит уведомление, он не поймёт, кто этот лайк поставил.

Источник