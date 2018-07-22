Мегаэффективная 10-минутная тренировка для плоского живота

Одна из основных спортивных целей многих женщин - плоский живот. А всё потому, что надоедливый жир вокруг талии не только приносит вред здоровью, но и убивает уверенность в себе. На самом деле, убрать его можно. Только следует помнить, что для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужен комплексный подход. Упражнения вместе с хаотичной диетой не изменят ваше тело. Да и просто еда без тренировок не поможет вашим мышцам стать подтянутыми.

Мы хотим предложить вам 10 упражнений, которые помогут проработать прямую и косые мышцы пресса. Их можно выполнять в любое время суток, главное - не раньше чем 2 часа после еды.

1. Тянемся к носочкам

2. W-образный подъем ног

3. Подтягивание коленей к груди

4. Скручивания крест-накрест

5. Подъем прямых ног с чередованием

6. Косые скручивания на пресс

7. Подъем таза лежа на боку

8. Русские скручивания

9. Подъем ног вверх в упоре лежа

10. Касания пола носочками

Посвящайте этой тренировке хотя бы 10 минут в день! На каждое упражнение выделяйте по 45 секунд, а после него делайте 15-секундый перерыв.

Тело и ум всегда работают вместе. Когда будете выполнять упражнения, сосредоточьтесь и прочувствуйте, как сокращаются мышцы вашего пресса. Если они горят, продолжайте. Это хороший знак: не позволяйте жжению остановить себя, бросьте себе вызов, чтобы потом вы смогли оценить результат тяжелой работы.

Сохраните эту тренировку себе, чтобы начать заниматься в удобное время. Мы в вас верим!

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