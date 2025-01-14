Кто зарабатывает больше - курящие или некурящие? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Недавнее исследование, проведенное Oxford University Press, показало, что курение негативно влияет на заработок и трудовую активность молодых людей, особенно тех, кто имеет более низкий уровень образования. Это подчеркивает серьезные долгосрочные последствия курения для карьерных возможностей будущих поколений.

Как курение влияет на работу и доходы?

Курение ухудшает физическое состояние, что может снижать производительность труда, особенно в профессиях, требующих хорошей физической формы. Кроме того, оно связано с сокращением продолжительности занятости и снижением заработной платы.

Основные результаты исследования

Исследование базировалось на данных Cardiovascular Risk in Young Finns Study, в котором приняли участие 3,596 человек, родившихся между 1962 и 1977 годами. Ученые изучили связь между привычками курения, профессиональными достижениями и социально-экономическим фоном участников. Ключевые выводы включают:

Ежегодное интенсивное курение снижает заработок на 1,8%. Например, если человек сокращает количество лет курения на пять, его доход может увеличиться на 9%.

Например, если человек сокращает количество лет курения на пять, его доход может увеличиться на 9%. Курение сокращает длительность трудовой занятости. Каждый дополнительный год интенсивного курения уменьшает общую продолжительность работы на 0,5%.

Каждый дополнительный год интенсивного курения уменьшает общую продолжительность работы на 0,5%. Молодые курильщики с низким уровнем образования зарабатывают меньше, чем их некурящие сверстники.

Важно отметить, что негативные последствия наблюдались только у текущих курильщиков. Те, кто бросил курить, не испытывали подобных проблем.

Экономические последствия курения

По словам ведущего автора исследования, Ютты Вииникяйнен, "курение в молодом возрасте тесно связано с долгосрочными потерями в доходах и занятости, особенно среди людей с низким уровнем образования. Эти результаты подчеркивают необходимость внедрения политик, которые помогают уменьшить скрытые экономические издержки курения и способствуют более здоровому образу жизни".