Диетолог предупредила о вреде сыра

Сыр - любимое и полезное лакомство людей по всему миру. Почти каждый может найти себе сорт по душе. Однако качество изготовления может сделать его достаточно опасным продуктом. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, в чем заключаются польза и вред сыра, а также кому его опасно есть, передает Day.Az.

Чем полезен сыр

По ее словам, польза сыра заключается в его богатом составе:

этот продукт является хорошим источником витаминов и минералов;

в нем также есть витамины A, D, E и K, которые необходимы для поддержания здоровья организма;

в нем содержатся кальций, фосфор, медь;

также в продукте имеются триптофан, тирозин и мелатонин.

- Тирозин - аминокислота, которая выполняет много различных функций в организме. Она необходима для нормальной работы гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. Также тирозин стимулирует выработку гормонов удовольствия, таких как дофамин, норадреналин и адреналин. Эта аминокислота улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, повышает работоспособность, уровень энергии. Тирозин улучает психическое состояние, потому что участвует в работе нейромедиаторов, - рассказала Соломатина.

Кроме того, в нем есть триптофан - предшественник серотонина, который вызывает состояние эйфории, продолжила врач:

- Он позволяет человеку расслабленно лежать на диване и чувствовать кайф. В этом кисломолочном продукте содержится и мелатонин - гормон сна. Он расслабляет и позволяет организму отдохнуть. Поэтому многие подсаживаются на сыр и не могут представить свою жизнь без этого продукта.

Чем сыр более концентрированный, тем больше в нем полезных веществ, отметила диетолог. А еще этот кисломолочный продукт:

улучшает настроение;

позволяет чувствовать спокойствие и релакс;

нормализует процессы возбуждения и торможения.

- Если человек в депрессивном состоянии, то он эмоционально его взбодрит, а если перевозбужден - кусочек сыра его успокоит, - заверила Соломатина.

Что входит в состав хорошего сыра:

сычужный или кисломолочный ферменты;

молоко;

натуральные красители;

соль.

- Никаких консерваторов, заменителей молочного жира и искусственных красителей быть не должно, - уточнила специалист.

В чем вред сыра

Диетолог предупредила, что сыр нельзя есть людям, у которых есть индивидуальная чувствительность к тирамину.

- В кисломолочном продукте содержится тирамин, который может вызвать головные боли. Поэтому есть его с красным вином может быть опасно для здоровья из-за расширения сосудов, - подчеркнула специалист.

Кроме того, сыр нельзя есть людям, которые страдают от гипертонии, потому что в нем содержится много соли.

- Людям с повышенным давлением лучше отдавать предпочтение рассольным и творожным вариантам, например моцарелле, - посоветовала Соломатина. - При этом важно отметить, что он является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно есть в ограниченном количестве людям, которые страдают от ожирения или просто следят за своей фигурой.

Беременным женщинам лучше отказаться от сыра с плесенью, потому что в нем может завестись листерия, предостерегла врач.

Сколько можно есть сыра в день

Суточная норма составляет примерно 50 граммов. Однако она может быть увеличена у некоторых людей, считает диетолог.

- Если человек проявляет высокую физическую активность, то он может позволить себе и 100 граммов в день. Главное, чтобы он укладывался в суточную норму калорий и не превышал ежедневную норму соли, - пояснила Соломатина.