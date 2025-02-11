Названы последствия регулярного пропуска завтрака

Регулярный пропуск завтрака лишает энергии, провоцирует головную боль и приводит к перееданию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az.

По словам Кругловой, плохое самочувствие связано с недостатком энергии и питательных веществ.

"Человек может сталкиваться со снижением работоспособности, головной болью, сложностью с концентрацией внимания", - отметила Наталья Круглова.