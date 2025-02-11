Названы последствия регулярного пропуска завтрака
Регулярный пропуск завтрака лишает энергии, провоцирует головную боль и приводит к перееданию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az. По словам Кругловой, плохое самочувствие связано с недостатком энергии и питательных веществ.
Регулярный пропуск завтрака лишает энергии, провоцирует головную боль и приводит к перееданию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az.
По словам Кругловой, плохое самочувствие связано с недостатком энергии и питательных веществ.
"Человек может сталкиваться со снижением работоспособности, головной болью, сложностью с концентрацией внимания", - отметила Наталья Круглова.
Кроме того, регулярный отказ от завтрака отрицательно влияет на пищевое поведение.
"Основной прием еды будет перемещаться на более позднее время. То есть обед будет достаточно объемным и человек может столкнуться с перееданием. Полдник или ужин также будет довольно насыщенным. И это создаст условия для набора веса", - предупредила врач.
Диетолог отметила, что утренний прием пищи должен быть достаточно насыщенным. Необходимо есть зерновые продукты. Например, каши, мюсли, гранолу или цельнозерновой хлеб. Они относятся к сложным углеводам, поэтому дают организму энергию. Кроме того, в их составе имеются пищевые волокна, которые необходимы для работы пищеварительной системы и кишечника, пояснила Круглова.
"Также в завтрак должен входить белковый продукт. Это может быть классический вариант яичницы или омлет. Либо творог, йогурт и другие молочные продукты. Также можно есть птицу и рыбу, если это комфортно переносится", - указала диетолог.
Диетолог посоветовала не есть на завтрак сладкие продукты. Хотя они и дают энергию, однако не насыщают на долгое время. В результате примерно через час после их употребления человеку снова захочется есть.
При этом нет какого-то регламентированного времени, в которое необходимо обязательно позавтракать.
"Мы можем ориентироваться на ощущение голода - когда оно умеренное, уместно поесть. Слишком поздние завтраки нежелательны, когда проходит более двух-трех часов после пробуждения. Это также может смещать общую калорийность рациона к вечернему времени", - заключила диетолог.