В каких продуктах искать витамин D?

Витамин D играет важную роль в здоровье. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах можно его найти, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Сейчас наша экономика устроена таким образом, что практически нет таких региональных продуктов-эндемиков, которые доступны только жителям определенного региона, а другим недоступны. Даже если мы не живем у моря, рыба все равно поступает на прилавки магазинов, и мы можем ее купить, - отметила специалист.

По ее словам, одним из самых богатых источников витамина D является жирная рыба, особенно печень трески или минтая. Не менее ценны в этом дикие морские обитатели вроде сельди и макрели.

Скумбрия, лосось и икра тоже станут отличным выбором для восполнения запасов этого микроэлемента. Они также содержат омега-3 жирные аминокислоты. Также много витамина в яичных желтках.

Соломатина подчеркнула, что в каждом российском регионе можно найти продукты, в которых будет большое содержание витамина D. Она добавила, что это не только дорогие продукты, но и вполне обычные, например, молоко, сливки, сметана, сало, рыжики и рыба.