В каком виде капуста полезнее?

Капуста является ценным продуктом, который содержит большое количество клетчатки и витаминов. При этом овощ является низкокалорийным, помимо клетчатки, в нем содержится тартроновая кислота, препятствующая образованию жира из углеводов. Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла, в каком виде капуста наиболее полезна, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По ее словам, больше всего витамина С содержится в квашеной капусте. Также в ней есть янтарная кислота. Она способствует похудению, улучшению сердечно-сосудистой системы и прочих функций организма.

Диетолог сообщила, что в квашеной капусте присутствуют лактобактерии, которые положительно влияют на микробиоты кишечника, что напрямую связано с поддержанием здорового веса. Таким образом, квашеная капуста считается одной из лучших форм этого овоща.

- Также можно употреблять тушеную капусту, особенно если не добавлять в нее масло или жиры. Тушеная капуста мягче и легче переносится многими людьми, так как не оказывает раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, - уточнила врач.

Соломатина напомнила, что свежая или квашеная капуста могут усугубить воспаления, если есть проблемы с ЖКТ. В таких случаях лучше потушить овощ. Однако при таком способе приготовления часть витамина С разрушается, поэтому важно готовить на небольшом огне.

Врач отметила, что не стоит злоупотреблять капустой, важно ее сочетать с другими овощами. Это будет полезно не только для похудения, но и для улучшения ЖКТ, профилактики заболеваний сердца и сосудов, диабета и дегенеративных изменений нервной системы.