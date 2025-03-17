Мужчина потерял руку после необычного инцидента с рыбой

В Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома.

Как сообщили Day.Az, об этом пишет The Hindu.

38-летний мужчина из округа Каннур штата Керала рассказал, что плававшая в канаве рыба схватила его за кончик пальца в феврале. На месте укуса была небольшая рана, на которую он сначала не обратил внимания. Однако вскоре на месте раны образовался серьезный нарыв. Фермер обратился в местную клинику, где ему сделали прививку от столбняка. Однако нарыв продолжил распространяться.

В итоге мужчина побывал в двух больницах, прежде чем врачи выяснили, что в рану попала инфекция, которая вызвала газовую гангрену. К этому моменту она распространилась на всю ладонь, и единственным вариантом спасения остальной конечности оказалась ампутация кисти.