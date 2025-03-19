Ученые выяснили, что помогает дожить до 100 лет

Международная группа ученых выяснила, какие показатели здоровья могут помочь нам достичь столетнего возраста. Исследования показали, что низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты в зрелом возрасте существенно увеличивает шансы дожить до ста лет. Работа опубликована в журнале GeroScience (GS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование охватило данные о 44 тысячах шведов в возрасте от 64 до 99 лет, которые в течение 35 лет находились под наблюдением. Из этого числа 1224 человека (около 2,7%) дожили до 100 лет. Интересно, что большинство долгожителей (85%) составляли женщины.

Ученые проанализировали 12 биомаркеров, связанных с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также состоянием питания и анемией. Среди них - уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, общего холестерина и других показателей.

Выяснилось, что у людей, доживших до 100 лет, с 60 лет наблюдались стабильно низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. При этом шансы стать столетним снижались при высоком уровне глюкозы (выше 6,5 ммоль/л) и креатинина (свыше 125 мкмоль/л).

Наиболее низкие шансы на долголетие были у людей с высокими показателями мочевой кислоты - только 1,5% из них дожили до 100 лет, тогда как среди людей с низким уровнем этого показателя столетнего возраста достигли 4%.

Авторы исследования подчеркивают, что несмотря на относительно небольшие различия в показателях, связь между состоянием обмена веществ, питанием и долгожительством прослеживается явно. Хотя генетика и случайность также играют роль, поддержание нормальных уровней глюкозы, мочевой кислоты и креатинина может стать ключом к долгой и здоровой жизни.