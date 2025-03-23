Ученые развеяли миф об опасности кофе для координации у пожилых людей

Британские ученые из Университета Ковентри и Бирмингемского городского университета изучили влияние употребление кофе на равновесие и физическую функцию у пожилых людей. Результаты показали, что кофеин не вредит физическому тонусу. Исследование опубликовано в научном журнале Experimental Gerontology (ExpGeront), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом естественным образом снижаются мышечная сила, координация и равновесие, что увеличивает риск падений. Падения представляют серьезную проблему для здоровья пожилых людей, часто приводя к травмам и госпитализациям.

Хотя кофеин известен своей способностью стимулировать нервную систему и улучшать физическую работоспособность, предыдущие исследования показали, что высокие дозы кофеина могут негативно влиять на устойчивость осанки, потенциально повышая риск падений.

Учитывая популярность кофе среди пожилых людей, исследователи решили изучить, как его употребление влияет на равновесие и физическую функцию.

В новом эксперименте задействовали 22 здоровых пожилых человека (12 мужчин и 10 женщин) со средним возрастом 68 лет. Участники прошли четыре сеанса тестирования, в ходе которых употребляли кофе с кофеином (3 мг на кг веса тела), кофе без кофеина или напиток-плацебо, либо не принимали жидкость вообще.

Для оценки равновесия участники стояли на силовой платформе в различных условиях (с открытыми или закрытыми глазами, на твердой или мягкой поверхности). Исследователи измеряли движения центра давления тела, что является ключевым показателем устойчивости. Также были проведены тесты на физическую функцию, включая вставание со стула, сгибание рук, ходьбу на время и шаговый тест.

Исследование показало, что употребление кофе с кофеином не привело к значительным изменениям в способности поддерживать равновесие или выполнять физические задачи. Участники, которые пили кофе с кофеином, не показали существенных различий в результатах тестов по сравнению с теми, кто употреблял кофе без кофеина, плацебо или вообще не пил жидкость.

Одним из интересных наблюдений стало то, что кофе с кофеином немного увеличил частоту небольших корректировок осанки. Это может указывать на изменение стратегии поддержания равновесия, но не повлияло на общую стабильность.

Исследование подтвердило, что умеренное употребление кофе не ухудшает равновесие или физическую функцию у пожилых людей.