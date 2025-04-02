Психолог оценила влияние смеха на психику человека

Клинический психолог Дарья Сальникова, рассказала, как смех влияет на психику человека.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист указала на то, что смех способствует нормализации артериального давления, расширяет объем легких, проводит в организм кислород и положительно влияет на здоровье.

Сальникова подчеркнула, что смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.

Психолог подчеркнула важность умения правильно реагировать на внешние раздражающие ситуации.

"Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь - то есть психологическую несломленность", - подчеркнула психолог.

По ее словам, шутки помогают решать конфликты, а заражение улыбкой ведет к хорошему настроению. Она объяснила, что мимика содержит множество нервных окончаний, при улыбке и смехе активизируются эти рецепторы и лучше работают.